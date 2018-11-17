Başkan Kamil Saraçoğlu: Dumlupınar İlçemize Gerekli Desteği Vereceğiz

Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Genel Meclisi üyesi Şaban Türk ve AK Parti
İlçe Başkanı Murat Arıburnu Kütahya
'da çalışma ziyaretlerinde bulundu.
İlk olarak Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
'nu ziyaret eden heyet, Dumlupınar ilçesinin sorunları hakkında genel bir durum değerlendirmesinde bulundu. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, 'İmkanlar dahilinde Dumlupınar ilçemizdeki okullarımızın tamir, tadilatı ve çocuklarımıza oyun gruplarının kazandırılması için gerekli desteği sağlayacağız" dedi.
Heyet daha sonra Osmangazi
Elektrik Dağıtım A.Ş. Kütahya İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu
'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretin oldukça faydalı geçtiğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, " İlçemizdeki elektrik sorununun ele alındığı ziyarette İşletme Müdürü Mumcu, aciliyet gerektiren bakım onarım çalışmalarının kısa zamanda tamamlanacağını ve Altıntaş- Dumlupınar arasındaki elektrik şebekesinin yenilenmesi için 2019 yılı programına alınarak gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kamil Saraçoğlu,Kütahya,Dumlupınar
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:35