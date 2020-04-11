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Başkan Kanar'dan yasağa uyan vatandaşlara teşekkür

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sokağa çıkma yasağına uyan ilçe halkına teşekkür etti.

11.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:18
Başkan Kanar'dan yasağa uyan vatandaşlara teşekkür
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sokağa çıkma yasağına uyan ilçe halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle dün gece yarısından itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Mustafakemalpaşa'da sessizlik hakim olurken, belediye ekipleri gün boyu vatandaşların yardımına koştu.

Belediye ve kaymakamlık iş birliği ile oluşturulan 112 Vefa Grubu ve mobil saha ekipleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Sokağa çıkma yasağının başladığı andan itibaren görevimizin başındayız. Sabahın erken saatlerinden beri buradayız. Mesai mefhumu gözetmeksizin sahadaki ekiplerimiz dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda 112 vefa destek ekibimizde tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor" dedi.

Belediyenin her an vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Başkan Kanar, "Devletimiz her türlü tedbirleri almış bulunuyor. Bizler ise sahada hazırız. Fırınlar çalışıyor zabıta ekiplerimizde hijyen ve fiyat denetimlerini yapıyor. Kimse telaş yapmasın Belediyeniz burada, aldığımız yükün sorumluluğunu biliyoruz. Yeter ki siz evde kalın. Bütün ilçe halkıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Güncel
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