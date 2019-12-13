Haberler » Güncel » Başkan Kanar: 'İlçemiz birinci derece deprem bölgesinde' - Haber

Başkan Kanar: "İlçemiz birinci derece deprem bölgesinde"

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AFAD tarafından ilçede verilen depremden korunma ve farkındalık eğitimine katıldı.

13.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:00Başkan Kanar:
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AFAD tarafından ilçede verilen depremden korunma ve farkındalık eğitimine katıldı. Başkan Kanar, simülasyon tırında öğrencilerle birlikte 7.4'lük Düzce depremini yaşadı.

Topluma afet bilinci kazandırmak amacı ile vatandaşlara depremin etkilerini yaşatan ve yaşanacak olası bir deprem anında can güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenleri anlatan deprem simülasyon tırı Adnan Menderes Meydanı'na konuşlandırıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler 18 Aralık Çarşamba gününe kadar ilçe halkına uygulamalı olarak anlatılacak.

AFAD tarafından ilan edilen "Afetlere Hazırlık Yılı" etkinlikleri kapsamında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ve meclis üyeleri ile deprem anını bir kez daha yaşadı.

Mehmet Kanar, ilçenin birinci derecede deprem bölgesinde olduğuna işaret ederek, "Her an deprem olacakmış gibi tedbirli olmalıyız. Kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarımız var. konusunda hem kendimiz hem çocuklarımız bilinçlenmeli ve deprem çantamızı mutlaka hazır bulundurmalıyız. Allah yaşatmasın ama böyle bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Simülasyon tırının 18 Aralık Çarşamba Gününe kadar ilçede bulunacağını hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halkımız verilen eğitimden mutlaka faydalanmalı çağrısında bulundu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:56 FETÖ firarilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Haber
20:52 İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı - Haber
20:49 Freni patlayan mermer yüklü TIR takla attı: 1 ölü - Haber
20:49 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Haber
20:45 Muş'ta şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi, dua edildi - Haber
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Haber
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
13.12.2019 21:02:21