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Başkan Kanar, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kariyer günleri konferansına konuşmacı olarak katıldı.

29.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:34Başkan Kanar, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Hasan Celal Güzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kariyer günleri konferansına konuşmacı olarak katıldı.

'Geçmişten Geleceğe Ticaret Hayatı' projesi '2023 Eğitim Vizyonu Mesleki ve Teknik Eğitim Hedefleri' kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kanar, iş tecrübelerini paylaştı. Merhum babası Halil Kanar'ın kurduğu işletmenin bu günlere uzanan hikayesini öğrencilere aktaran Belediye Başkanı Mehmet Kanar ticaret hayatına nasıl başladığını ve sektörde kalıcı olmanın formüllerini verdi. Geçmişten Geleceğe Ticaret Hayatı konferansında verdiği ipuçlarıyla öğrencilere yol gösterici olmaktan onur duyduğunu dile getiren Başkan Kanar, gençlerin ileriki yaşantılarında iş hayatına atılmadan önce kendilerine ilk önce rol model belirlemeleri gerektiğini daha sonra bir hedef belirlemelerini öğütledi.

İş tecrübelerinin yanı sıra öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa'da hayata geçirilen, planlanan ve tamamlanma aşamasında olan projeleri anlattı. Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen konferansa Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Okul Müdürü Cihan Baldan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın ardından öğrenciler Başkan Mehmet Kanar'a plaket ve çiçek takdim etti. Daha sonra okulun teknolojik çalışmalar yapılan sınıfları gezildi. - BURSA

Hasan Celal Güzel, Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Güncel

Kaynak: İHA

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