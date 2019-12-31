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Başkan Kanar yeni yılda çalışanları unutmadı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yılbaşı akşamında evinde olamayan, ailesi ve sevdikleri ile bir araya gelemeyen kamu çalışanlarını unutmadı.

31.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07 Başkan Kanar yeni yılda çalışanları unutmadı
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yılbaşı akşamında evinde olamayan, ailesi ve sevdikleri ile bir araya gelemeyen kamu çalışanlarını unutmadı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni yıla saatler kala hastane, polis ve askeri personele yılbaşı ziyaretlerinde bulundu. 2020'yi mesai başında karşılayan kamu çalışanlarını ziyaret eden Başkan Kanar'ın ilk durağı İlçe Devlet Hastanesi oldu. Yılbaşı ziyaretleri kapsamında İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli, hastane personelini unutmayan Kanar, tedavi gören vatandaşlara acil şifalar dileğinde bulunulurken, ziyaretlerde çalışanlara çeşitli yeni yıl hediyeleri takdim etti. Mesaideki polis ve askeri personelin de yeni yılını kutlayan Kanar, ilçe halkının huzurlu bir yıl geçirmesini sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti. - BURSA

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Kaynak: İHA

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