Haberler » Güncel » Başkan Kaplan, Biçen ailesine verdiği sözü tuttu - Haber

Başkan Kaplan, Biçen ailesine verdiği sözü tuttu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaşamını 10 yıldır barakada sürdüren aileye umut oldu.

31.12.2019 22:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Başkan Kaplan, Biçen ailesine verdiği sözü tuttu
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yaşamını 10 yıldır barakada sürdüren aileye umut oldu.

Koçarlı'ya bağlı Atatürk Mahallesi'nde 10 yıldır barakada yaşayan Şühret-Necla Biçen çiftine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan umut oldu. Geçtiğimiz günlerde aileyi ziyaret eden Başkan Kaplan, aileye verdiği ev sözünü tuttu.

Yeni yıla saatler kala yılbaşına sıcak evlerinde girmesini sağlayan Başkan Kaplan, "Sosyal sorumluluk projeleri kışın darda kalmış, herkesin başına kötü olaylar gelmiş olabilir bedel ödemiş insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Biz sıkıntısı olan herkese destek çıkmak için canı gönülden çalışacağız. Gerekli hassasiyeti, sevgiyi, şefkati gösterirsek toplumumuza sahip çıkarsak rahat etmiş olacağız. Bu proje de inşallah önümüzdeki dönem içerisinde sizler gibi zor durum da olan kardeşlerimize ulaşacağız. Hem belediyemizin imkanları hem de devletimizin imkanlarıyla hiç kimse zor durumda kalmayacak. Ulaşamadıklarımız varsa da bizlere göndersin, tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya hazırız. Üzerimize düşeni yapacağız. Bu projenin Aydın'da ulaşmasını diliyoruz. 2020 yılının darda, zor da kalanların aç ve açıkla olanların çözümlerini kolaylaştırsın. Yoklukların tükendiği bolluk ve bereketin olduğu mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. İhtiyaç sahibi herkesin yanındayız" dedi.

Kendilerine destek oldukları için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür eden Şühret Biçen, "Bizi sıcak bir yuvaya kavuşturdukları için çok mutluyuz. Başkanımız seçim esnasında geldi. Durumumuzu gördü ve size sahip çıkacağız bu durumu düzelteceğiz dedi. Sağ olsun verdiği sözü tuttu. Sizlerden çok memnunuz" diye konuştu. - AYDIN

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:14   DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Haber
01:14   Yılbaşı kutlamalarında renkli görüntüler oluştu - Haber
01:14   Sağlık Bakanı Koca, başkentte yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti Açıklaması - Haber
01:10   Van'da yeni yıl coşkusu - Haber
01:09   Denizlililer yeni yıla coşku içerisinde girdi - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
22:45   Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Haber
1.01.2020 01:16:34