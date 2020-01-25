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Başkan Kaplan'dan Elazığ için yardım çağrısı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

25.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:42Başkan Kaplan'dan Elazığ için yardım çağrısı
Belediye Başkanı Nedim Kaplan, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Koçarlı Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Kaplan, "Elazığ'da meydana gelen deprem yüreğimizi dağladı. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım ki bu bu felaketin bıraktığı yaraları hızlıca saracağız. Bu sebeple Koçarlı ilçesi olarak tek yüreğiz. Destek olmak isteyen vatandaşlarımızın 0537 349 20 23 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşması yeterlidir" dedi. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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