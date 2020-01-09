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Başkan Kaplan, gazetecilerin gününü kutladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

09.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:40Başkan Kaplan, gazetecilerin gününü kutladı
Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, "Ülkemizde, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihi "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaktadır.

Basın, düşünce, anlatım ve alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Halkı bilgilendirmek adına doğru, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak. Önemli bir görevi temsil etmektedir. Çok büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslek olan gazetecilikte, Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle, çalışmalarımızda büyük desteğini aldığımız, basınımıza teşekkürlerimi sunuyor; ilkeli ve objektif bir anlayış başta olmak üzere, özel hayat ve kişilik haklarına saygı ile devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum. Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Gazeteciler Günü, Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel

Kaynak: İHA

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