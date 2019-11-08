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Başkan Kaplan'ın 10 Kasım mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:46 Başkan Kaplan'ın 10 Kasım mesajı
Belediye Başkanı Nedim Kaplan Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaplan mesajında, "İstiklal Savaşımızın Önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.

Büyük Atatürk'ün "beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim Fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir" sözü ile belirttiği gibi Atatürk'ü anlamak demek en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, miras bıraktığı ilkeleri, değerleri yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi onun açtığı yolda ve Onuncu Yıl Nutku'nda ifade ettiği üzere "Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız" hedefi doğrultusunda ileriye taşımaktır. Büyük Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefi doğrultusunda yılmadan yorulmadan çalışmak bizim en büyük görevimizdir. Biz bu görev bilinciyle Koçarlımız başta olmak üzere Ülkemizi, Onun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığını yüreğimizde taşıyoruz. İstiklal Savaşımızın Önderi, bütün dünyanın saygı duyduğu eşsiz kahraman Büyük Atatürk, daima Türk Milletinin yüce gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve İstiklal Savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiç bir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, sonsuzluğa uğurlanışının 81.yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele Kahramanlarımızı, bu vatan için hiç çekinmeden canlarını feda etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel

Kaynak: İHA

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