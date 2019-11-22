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Başkan Kaplan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AYDIN (İHA) – AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, öğretmenlerin kutsal bir mesleği icra etmenin onurunu taşıdığını belirtti.

22.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:27Başkan Kaplan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
AYDIN (İHA) – AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, öğretmenlerin kutsal bir mesleği icra etmenin onurunu taşıdığını belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Başkan Kaplan, "Toplumların bilgili ve kültürlü nesiller olarak yetişmesinde siz öğretmenlerimiz, geleceğimizin en büyük güvencesisiniz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen siz değerli öğretmenlerimiz Ülkemizin her noktasında, her kademesinde büyük bir özveri ile görev yaparak, ulaşacağımız aydınlık yarınların mimarı olacaksınız. Ulu Önder Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır', 'Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister' sözlerinde vurguladığı gibi yeni nesli, bu donanım ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Şüphesiz ki ülkemiz; sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakarca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliğine 'Millet Mektepleri Başöğretmeni' unvanıyla katıldığı bugünde, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor; terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum. Görevleri başındaki öğretmenlerimize meslek hayatında başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel

Kaynak: İHA

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