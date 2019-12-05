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Başkan Kaplan, Koçarlı'da seçimle göreve gelen kadınları unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle Koçarlı İlçesinde seçim ile göreve gelen Kadınlara çiçek takdim etti.

05.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:10Başkan Kaplan, Koçarlı'da seçimle göreve gelen kadınları unutmadı
Belediye Başkanı Nedim Kaplan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü münasebetiyle Koçarlı İlçesinde seçim ile göreve gelen Kadınlara çiçek takdim etti.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesiyle tüm dünyaya örnek olduğumuz Kadın Hakları Günü 85'inci yıl dönümü sebebiyle Belediye Başkanı Nedim Kaplan İlçede seçimle göreve gelen; Koçarlı Belediye Meclis üyesi ve Başkan Yardımcısı Yasemin Kanat, Songül Çoban Gündoğan Mahalle Muhtarı Hanife Kırkuşu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Denetim Kurulu Üyesi Madude Evin' e çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Kaplan "Aramızdaki seçilmiş kadın sayısının daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Kadının olduğu her yer güzel, her yer bereketli kadınlarımız her platformda başımızın tacıdır" diye konuştu. - AYDIN

Kadın Hakları Günü, Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel

Kaynak: İHA

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