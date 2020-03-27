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Başkan Kaplan maaşını bağışladı

Ülkemizde koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden buyana ekipleri ile sahada var gücüyle çalışmalarını sürdüren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, aldığı iki kararla örnek olacak bir harekete imza attı.

27.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:41
Başkan Kaplan maaşını bağışladı
Ülkemizde koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden buyana ekipleri ile sahada var gücüyle çalışmalarını sürdüren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, aldığı iki kararla örnek olacak bir harekete imza attı. Başkanlık maaşını belediyeye bağışlayarak, mücadelede sahada gece gündüz çalışan ekibine maaş ikramiyesi vereceğini açıkladı.

Başkan Kaplan yaptığı açıklamada "Birlik ve beraberliğin önem kazandığın bu günlerde şüphesiz, paylaşarak güç kazanacağız. Bu sebeple bu mücadelede şahsım olarak benimde bir katkım olsun istedim. Umuyorum ki birçok insanda benim gibi düşünüyordur. Çok olan paylaşırsa güç kazanılır ve bu güçle her şeyin üstesinden gelmek mümkün olur" dedi.

İşçiye maaş ikramiyesi

Belediye Başkanı Nedim Kaplan ayrıca koronavirüsle mücadelede sahada gecesini gündüzüne katan ekibi ile sabah saatlerinde bir araya gelerek şunları söyledi;

"Sizlere özverili çalışmalarınızdan dolayı minnettarız. Gecenizi gündüzünüze katarak yaptığınız çalışmalarda lütfen ama lütfen önlemlerinizi ihmal etmeyin. Sosyal mesafelerinizi koruyarak kişisel hijyeninize dikkat edin. Bu süreçte yapmış olduğunuz hizmetlere ek olarak Maaş ikramiyeleriniz için mali hizmetlere gerekli talimatı verdim. Emekleriniz için teşekkür ediyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nedim Kaplan, Koçarlı, Güncel

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