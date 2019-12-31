Haberler » Güncel » Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Haber

Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Aydın Valiliği Çocuk Evleri Sitesi'ndeki geleceğimizin umudu olan çocukları Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve Efeler İlçe Müdürü Ebru Bozçelik eşliğinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

31.12.2019 00:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 01:00 Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Aydın Valiliği Çocuk Evleri Sitesi'ndeki geleceğimizin umudu olan çocukları Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve Efeler İlçe Müdürü Ebru Bozçelik eşliğinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Çocuklarla Pasta keserek kutlama yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, "Hayat paylaştıkça daha anlamlı ve daha güzeldir. Bu vesileyle bizlerde yeni bir yıla girmenin mutluluğunu evlatlarımızla paylaşmak istedik. Çocukların yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturduysak ne mutlu bizlere" sözleriyle ziyareti ifade etti.

Çocuklarla yeni yıl pastasını kesen Kaplan sonrasında çocuklarla tek tek oynayarak onlarla vakit geçirdi. - AYDIN

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:04   Adana'da tarihi konak çöktü - Haber
01:02   Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Haber
00:54   Açlık grevindeki Filistinli tutuklunun sağlık durumu kötüleşti - Haber
00:54   Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı - Haber
00:45   Milletvekili Özel'den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
22:58   Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Haber
22:19   İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu - Haber
19:28   Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Haber
31.12.2019 01:14:06