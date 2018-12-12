Başkan Kara Göç Dalgasını Anlattı

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:51



12 Aralık 2018 Çarşamba 09:51

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 21. Türkiye Çalışma Grubuna katılarak, Suriye'den gelen göç dalgasını ile Kilis'te Suriyelilere yapılan yardımları anlattı.Belediye Başkanı Hasan Kara, 21. Türkiye Çalışma Grubu toplantısına katıldığını ifade ederek, " Kilis'imizin Suriye de çıkan savaş sonrası göç dalgasını alması ile çıkan zorlukları ve insanınızım vakur ve dik duruşunu, yaşadığımız zorluklara rağmen bugün binlerce Suriyeli misafirlerimiz ile birlikte kardeşçe yaşayarak, belki de Türkiye'nin en güvenilir şehri olduğumuzu anlattık" dedi. - KİLİS