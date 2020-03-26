Başkan Kara: Tüm Belediyelerden duyarlılık bekliyoruz
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, korona virüs önlemleri nedeniyle işyerleri kapatılmak zorunda kalan veya müşteri sayılarında büyük düşüş yaşayan esnaflardan kira ve işgaliye bedeli tahsil etmeme kararına tüm Trabzon esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti.
26.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:27
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, korona virüs önlemleri nedeniyle işyerleri kapatılmak zorunda kalan veya müşteri sayılarında büyük düşüş yaşayan esnaflardan kira ve işgaliye bedeli tahsil etmeme kararına tüm Trabzon esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Metin Kara, Trabzon, Ekonomi