Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Kara: Tüm Belediyelerden duyarlılık bekliyoruz

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, korona virüs önlemleri nedeniyle işyerleri kapatılmak zorunda kalan veya müşteri sayılarında büyük düşüş yaşayan esnaflardan kira ve işgaliye bedeli tahsil etmeme kararına tüm Trabzon esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti.

26.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:27
Başkan Kara: Tüm Belediyelerden duyarlılık bekliyoruz
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, korona virüs önlemleri nedeniyle işyerleri kapatılmak zorunda kalan veya müşteri sayılarında büyük düşüş yaşayan esnaflardan kira ve işgaliye bedeli tahsil etmeme kararına tüm Trabzon esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Metin Kara, Trabzon, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Başkan Kara: Tüm Belediyelerden duyarlılık bekliyoruz - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Ekonomi
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları korona etkisiyle tarihi rekor kırdı
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:16: Koronavirüslerle ilgili bin 700 patent dokümanı var - Ekonomi 17:16: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 17:14: Oyna Öğren: Gelecek nesillere oyunla hijyen bilinci - Ekonomi 17:06: Bakanlıktan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı - Ekonomi 17:06: Logo Yazılım'dan "Kovid-19'a karşı alınan tedbirler" hakkında açıklama - Ekonomi 17:00: Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir - Ekonomi 16:20: Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü - Ekonomi 16:04: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:36: Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza - Ekonomi 15:04: Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı - Ekonomi 14:55: İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak - Haberler