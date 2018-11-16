Başkan Karabacak Gençlerle Buluştu

16 Kasım 2018 Cuma 12:19



16 Kasım 2018 Cuma 12:19

Darıca'da "Gençlik Buluşmaları" etkinlik kapsamında, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak programa katılarak gençlere motivasyon ve başarı konusunda bilgiler aktardı.Darıca Belediyesi kapsamında düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları', Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak gençlerle buluştu. Etkinlik sırasında söz alan Başkan Karabacak, öğrencilere geleceğe yönelik hedeflerini belirlemeleri konusunda önerilerde bulundu. Gençlere yönelik çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Karabacak, "2004 yılından itibaren yapmış olduğumuz çalışmalar ile gençlerimizin her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.Darıca'da göreve geldikleri 2004 yılından bugüne kadar gençlere yönelik yaptıkları çalışmalardan söz eden Başkan Karabacak, "Ülkeler başarıya ulaşabilmek için gençlere inanmalı ve onların yetenekleri doğrultusunda çalışmalarına yön vermelidir. Bizlerde gençlerimiz için önem arz eden birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Biz inanıyoruz ki gençlere fırsat verilirse, elde edilemeyecek başarı yoktur. Çok basit bir örnek verecek olursak belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü atletizm ve karate branşlarında, genç sporcularımız Avrupa ve Dünya şampiyonlarında altın madalyalar alarak ülkemize gurur yaşattılar. Bu gençlerimiz inanıyorum ki ileride ülke tarihine adını altın harflerle kazıyacaklardır" diye konuştu. - KOCAELİ