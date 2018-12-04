Başkan Karabağ, Engelli Vatandaşlarla Buluştu

04 Aralık 2018 Salı 11:09



04 Aralık 2018 Salı 11:09

İzmir'de, engellilere yönelik hayata geçirdiği projeler ile dikkat çeken Bayraklı Belediyesi, bu yılda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşları bir araya getirdi. Etkinliğe katılan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Biz yerel idarecilerin görevi bu. Onların hayatlarının parçası olmak, kolaylaştırmak. Hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.Bayraklı Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engeli vatandaşları bir araya getirdi. Havuz Cafe'de düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, Başkan Belediye Başkanı Hasan Karabağ da etkinlikte yerini aldı. Engelli vatandaşlarla ilgilenen Karabağ, "Onların bir günü olmaz, her gün onların. Aslında engelli tarifini değiştirmek lazım. Asıl engeliler ahlak sorunu olanlardır. Burada onlardan yok. Zaten bir araya da gelmek istemem" diye konuştu. Bayraklı'da yaşayan her bir engelli ile el ele vererek örnek işlere imza attıklarını söyleyen ve çalışmalarını anlatan Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gün boyu hünerlerini sergileyen ve eğlenen engelli kursiyerler ve ilçe yaşayanları ile birebir ilgilendi.İzmir'in en büyük Engelli Merkezi'ni aktif bir şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, sözlerini şöyle sürdürdü:"Söz verdiğimiz gibi yeni hizmet binamıza taşınır taşınmaz Osmangazi binamızı onlar için merkeze dönüştürdük. Öyle dizayn edilmiş bir binaydı. Şimdi, eğitmenlerimiz, bir psikolog ve sosyoloğumuzla iç içe güvende bir gelişim ve rehabilitasyon süreci yaşıyorlar. Merkezimizde sinema ve tiyatro salonları var. Müzikten resme sanatın pek çok alanında eğitim almalarını, kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Üretimlerini destekliyoruz ve ürünlerini satabilmeleri için alanlar açıyoruz. Bayraklı'da oldukça fazla engelli yurttaşımız yaşıyor. İzmir'de de öyle. Pek çok noktada stantlar açıyoruz onlar için. Mevcut yerlerde mutlaka yer ayırıyoruz. Şimdi, Nafiz Gürman Mahallesi Pazar Yeri'nde engelli ailelerine ücretsiz stantlar vereceğiz. Biz yerel idarecilerin görevi bu. Onların hayatlarının parçası olmak, kolaylaştırmak. Hepimiz birer engelli adayıyız. Hangimizin ne olacağını, geleceğini bilemeyiz. Hizmette sorunların tespiti ve yerinde çözüm üretmek kadar empati yapmak da önemli. Biz Bayraklı'da bunu yaptık. Bu nedenle sarsılmaz bağlarımız var. Tek bir aile gibiyiz" şeklinde konuştu. - İZMİR