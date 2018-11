Başkan Karabağ'ın Gönüllüleri Sokakta

20 Kasım 2018 Salı 11:07



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylık dosyasını teslim eden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ için sokağa inen gönüllüler, sokak sokak çalışmalarını sürdürerek "İzmir için Karabağ ve başka İzmir yok" sloganlarıyla Başkan Hasan Karabağ'ı anlatıyor.Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylık dosyasını teslim etmesinin ardından ilgi gördü. Karabağ, içinse çok sayıda gönüllü grubu bir araya geldi. İzmir'in tüm ilçelerinde 10 gündür vatandaşlara ulaşan büyük gönüllü kadrosu, Başkan Hasan Karabağ için hazırlanan broşürleri dağıtarak çalışmaları anlatıyor. İlçelerin; pazarlarını, esnafını, sanayi siteleri ve mahallelerini dolaşarak önemli bir kamuoyu kitlesi oluşturan ekip, neden 'İzmir için Karabağ' dediklerini İzmirlilere birebir anlatıyor. Hayata geçirilen örnek projeleri "Bayraklı'da yaptı, şimdi sıra İzmir'de" sloganıyla sokağa taşıyan gönüllü ekip, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın İzmir'in en zorlu ve en büyük ilçelerinden Bayraklı'da 10 yıldır yapılamaz denilenleri yaptığına ve Türkiye'nin ilklerinin altında imzası olduğuna dikkat çekti. İlçede ilk gerçekçi kentsel dönüşüm adımlarını da yenilenen imar, revizyon planlarıyla yine Hasan Karabağ'ın attığını belirten ekip, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor.Aralarına kentin her ilçesinden yeni katılımlar olduğunu da belirten gönüllüler ekibi, "Bayraklı'da oturmuyoruz; ama Hasan Karabağ'ın orada yaptıklarını yıllardır izliyoruz. 10 bine yakın insanın katılımı ile her 29 Ekim'de çizdiği Atatürk'ü, Türk bayrağını, Türkiye haritasını izledikçe heyecanlanıyoruz. Halka en yakın başkan olduğunu görüyoruz. Büyük küçük demeden; engellilerden, yaşlı ve hastalara kadar her kesime sevgiyle el uzatıyor. Her mahallede bir belediye şubesi kurmuş, hizmeti halkın ayağına götürüyor" şeklinde ifadelere yer verdi. - İZMİR