Başkan Karabıçak'a Sosyal Medyada Sevgi Seli

12 Kasım Pazartesi akşamı Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak'a bağlılığını ve sevgisini gösteren Tirebolu halkı tarafından Sosyal Paylaşım sitesi Facebook üzerinden zincirleme bir paylaşım yaparak diğer aday adaylarının da dikkatini çekti.

Akşam üzeri başlanan ilk paylaşımlar 13 Kasım sabahına kadar devam etti. 4,5 yıldır Tirebolulu halkının gönlüne taht kuran Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, kısa sürede kelebek etkisiyle Sosyal Medyayı aktif olarak kullanan sevenleri tarafından Etiketlenerek sevgisini bir kez daha hissetmiş oldu.

Tirebolu Halkı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tirebolu'da Başkan Karabıçak'ı tekrardan aday gösterileceğine kesin gözüyle bakıyor ve yerel seçimlerde destek vereceklerini gösteriyor.