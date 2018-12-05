Başkan Karabulut: Altıntaş, Kütahya'nın Cazibe Merkezi Olacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde tekstil kursunu başarıyla bitiren kursiyerler için belge töreni düzenlendi.Altıntaş tekstil fabrikasında düzenlenen törene, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut ile işverenler Derviş Seyhan ve Tekin Çamlıyurt katıldı.48 kişinin başarıyla bitirdiği kursun belge töreninde konuşan Belediye Başkanı Ferit Karabulut, yaptığı açıklamada, "Biz 'önce millet, önce insan' diyoruz. Bizler millet sevdasıyla, hizmet etmeyi görev sayıyoruz. Çünkü biz bu ülkeye ve milletimize aşığız. Biz Altıntaş Belediyesi olarak liderimiz Recep Tayip Erdoğan'ın koyduğu hedef doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.Altıntaş'ın gelişmesi noktasında hedeflerini doğru belirlediklerini belirten Başkan Karabulut, "Koyduğumuz hedefler bütün duygularımızı coşturuyor, heyecanımızı yükseltiyor ve enerjimizi artırıyor. Altıntaş Kütahya'nın cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Yaptığımız ve ilçemize yapılan yatırımlar yüzlerce insanı Altıntaş'a çekiyor. Bu bizim koyduğumuz bir hedefin yansıması" diye konuştu.Karabulut, "Kütahya İŞKUR Müdürü Kamil Uçan'a, Altıntaş'a verdiği desteklerden dolayı ilçe halkımız adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.Moda Tekstil Sahibi Tekin Çamlıyurt, törende yaptığı açıklamada, kursu bitiren 48 kursiyerin yüzde 90'ını işe aldıkları ve devam eden 50 kişilik kursun sonunda kursiyerlerin tamamını işe almayı düşündüklerini belirtti.(YD-EFE) - KÜTAHYA