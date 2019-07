Başkan Karaca, Matbaacılar Federasyonu Başkanlar Konseyi'nde konuştu

Matbaacılar Federasyonu 14. Başkanlar Konseyi Gaziantep 'te gerçekleşti. Türkiye 'de faaliyet gösteren Matbaacıların sorunlarının görüşüldüğü toplantıya Federasyon Başkanı Hüseyin Gürbüz, yönetim kurulu üyeleri, oda ve dernek başkanları katıldı.Gaziantep Matbaacılar Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen başkanlar konseyi toplantısında sektörün sorunları ve ileriye dönük atılması planlanan adımlar konuşuldu.Erzurum Matbaa, Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca , toplantıda yaptığı konuşmada, "Federasyonumuzun kuruluşundan bu tarafa gerek yerelde gerekse ulusal bazda mesleğimizin sorunlarını her türlü platformda dile getirmeye çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarla görüşmeler yaparak sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışıyoruz. Maliye Bakan Yardımcısı ile görüşerek e fatura sisteminin mesleğimize büyük zararlar verdiğini ve fatura çıktılarının anlaşmalı matbaalarda yapılması ve basit usulde vergiye tabi mükelleflerimizin de kullandıkları resmi belgelerin anlaşmalı matbaalarda basılması gerektiğini, sektörümüzün ve esnafımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi kapsamlı bir şekilde dosyalar halinde bakanlığa sunmuştuk. Esnaf ve Sanatkarımızın bütün sorunlarını içeren çalışmalarımızı başta Bakanlık olmak üzere bütün yetkili makamlara ulaştırarak gereken bütün önlemlerin alınması yönünde tavsiyelerde de bulunmuştuk. Bu konuda esnaf temsilcileri olarak bizler görevimizi ziyadesi ile yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz. Esnaf ve Sanatkarımızın devlet imkanlarından az da olsa faydalanabilmesi için esnaf odalarımıza büyük iş düşüyor. Birçok teşviklerden esnafımızın haberi bile yok. Yine bu teşvikleri alırken birçok sıkıntılar ve sorunlarla karşılaşılıyor. Bu sorunların asgariye indirilmesi için esnaf odalarının bu noktada devreye girip esnafın sorunlarına çözüm üretmek için çalışmaları gerekiyor" diye konuştu.Diğer taraftan esnafın en büyük problemlerinden birisi olan sigorta konusu hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaca, "SSK ve BAĞ-KUR primlerinde mutlaka indirime gidilmesi gerekmektedir. Esnaf ve Sanatkarımız BAĞ-KUR primlerini her ay düzenli ödediği halde başına sağlık yönünde herhangi bir şey geldiğinde, o süreçteki BAĞ-KUR primlerini ödemeye devam ediyor. Oysa esnafın da o dönemde diğer çalışanlar gibi iş yerlerine katkı sağlayamadığı için BAĞ-KUR primlerini ve iş göremediği süreyi devletin sübvanse etmesi gerekir." şeklinde konuştu.10 BİNİN ÜZERİNDE MATBAACI VARMatbaacılar Federasyonu Ahmet Başkanı Hüseyin Gürbüz ise, "2010 yılında Türkiye Matbaa Dernekleri Federasyonu olarak kurulduk. Türkiye'de 81 ilde Ticaret Bakanlığın verilerine göre 10 binin üzerinde matbaacı var. Bunların içerisinde gazete basan matbaalar da var. Fakat çok aydın geçinen matbaa sektörümüz ne yazık ki hızlı gelişim sürecinde tamamen yer almadı. Türkiye genelinde sadece 24 il ve ilçede örgütlüyüz. Ama ülkemizdeki il sayısı 81. Bu toplantımızın amacı matbaa sektörünü birbiriyle kaynaştırmak, fikir alışverişi yapmak, gelecekte sözüm ona kaybolacak denilen mesleği daha çok yaşatmak ve önlemini almaktır. Dolar ve Euro'nun yükselişinden dolayı birden bire kağıt tedarikçilerimiz euro, dolar ve peşin para ile de bize kağıt satmadılar" diyen Gürbüz, şöyle dedi: "Biz o zaman Ankara'da çok büyük ses getirecek bir basın toplantısı ile ülkeye duyurduk. Hatta bu toplantın etkileri hala sürmekte. Biz boş değiliz ama bize sahip çıkan insanların sayısı çok az. Bunu kesinlikle yükseltmek zorundayız. Geçen yıl ders kitaplarını basan matbaacıların kur farkından dolayı 150 trilyon lira zararı var. Biz bunları da dile getirdik ama ne yazık ki o toplantıda matbaacıların sayısı 50'yi geçmedi ama dışardaki bizi bekleyen polisin sayısı 200 kişiydi. Bu hakkını savunduğumuz o büyük matbaacılardan bir tanesi yoktu. Bizim o gün başka ihalemiz vardı dediler. Bizim ihalemiz yok. Biz Hakkari'deki adamın da hakkını savunuyoruz, Büyük sanayicinin hakkını da savunuyoruz, İstanbul 'daki tacirin de hakkını savunuyoruz." diye konuştu.KAYIPLAR YAŞADIKİyi fatura uygulamasının devreye girmesi ile kayıplar yaşadıklarını ifade eden Gürbüz, "Bir tane adam Maliye Bakanlığı 'nda Gelir Dairesi Başkanlığı'nda oturup bir karar alıyor ama bu kadar insanın istihdam edildiği bir yerde zararını ve karını düşünmeden hareket ediyor. Biz istediklerimizi Meclis'te söylettirmek zorundayız. Kendi ilinde bu sorunları yetkililere anlatmak zorundayız ve kamuoyu oluşturmak zorundayız. Yoksa bu işi başaramayız. Bakanlıklarla görüşüyoruz ama geri dönüş yapılmıyor. Matbaacılarımız kan kaybediyor. 900 bin tane vergi mükellefi var. TESK esnafın işin sanayiciye bastırıyor. Her yerde ekmeğimize göz dikmiş bir tane firma var. Onun için bu sorunlarımızı anlatalım. Bu sorunları ve taleplerimiz dillendirelim" diye konuştu. - ERZURUM