Haberler » Güncel » Başkan Karaca, sanayide incelemelerde bulundu - Haber

Başkan Karaca, sanayide incelemelerde bulundu

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'nin 41 mahallesinde vatandaşların taleplerini dinlemek için birçok bölgeye ziyaretler gerçekleştiriyor.

13.01.2020 23:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:58Başkan Karaca, sanayide incelemelerde bulundu
Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'nin 41 mahallesinde vatandaşların taleplerini dinlemek için birçok bölgeye ziyaretler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Karaca, Fethiye Sanayi Sitesi'nde özellikle yaşanan otopark sorunuyla ilgili Müdürü Sadık Bağlan ile incelemelerde bulundu. Karaca, sanayide çevre düzenlemesi, temizlik çalışmaları, yol çalışmalarıyla ilgili de vatandaşların taleplerini dinleyerek, gerekli talimatları verdi.

Zabıta Müdürü Sadık Bağlan ile Esnaf Odası temsilcisiyle birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaflar, Karaca'ya ilgi gösterdi. Sanayi esnafının yaşadığı sıkıntıları yerinde dinleyen Karaca, yapılacak çalışmalar olduğunu, özellikle yaşanan otopark sıkıntısını çözmek istediklerini dile getirdi. Sanayi'nin birçok bölgesinde belediyeye ait park alanlarını inceleyen Karaca, bu bölgelerle ilgili çalışma yapılması için talimat verdi. Karaca, "Esnaflarımızın her türlü sorunlarını dinledik. 41 Mahallemizde hiçbir bölgeyi ayırt etmeden hizmet yapmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ederken, sanayi esnaflarımızın da taleplerini isteklerini dinledik. Bazı bölgelerde ciddi talepler var. Notlarımızı aldık. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızı memnun etmek için çalışıyoruz. Esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Alim Karaca, Fethiye, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:25  Aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde yakalandılar - Haber
00:21  Tırın arkasında kalan işçi hayatını kaybetti - Haber
00:20  İranlı muhalif liderin oğlu, gösteriler nedeniyle gözaltına alındı - Haber
00:20  Artvin'de kalandar geleneği asırlardır devam ediyor - Haber
00:14  Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu - Haber
23:52  Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
22:03  Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Haber
22:02  İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali - Haber
14.01.2020 00:32:55