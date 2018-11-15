Başkan Karaçelik Muhtarla Buluştu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:18



15 Kasım 2018 Perşembe 15:18

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, muhtarla bir araya geldi.Sarıgerme'deki belediye tesislerinde düzenlenen toplantıda Başkan Karaçelik, muhtarlığın demokrasinin temel taşlarında biri olduğunu söyledi.Görev süresince muhtarla uyum için çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, muhtarlara plaket takdim etti.Başkan Karaçelik, toplantıda yaptığı konuşmada; "Muhtarlık demokrasinin temel taşlarından birisi, 1833 yılında Kastamonu Taşköprü'de yapılan muhtarlık seçimine ait belge var. Bu nedenle sizler demokrasi tarihimizin temel taşlarından birisiniz. Bunu bildiğim ve çok önemsediğim içinde sizlerle 10 yıldır uyum içinde çalışıyoruz. Bu uyum içinde çalışma nedeni ile sizlere çok teşekkür ediyorum. 10 yılın sonuna geldik. İçimizde aday olacak, olmayacak muhtar arkadaşlarımız var. Benimde aday adaylığı sürecim devam ediyor. Muhtar adayı olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım beraber 5 yıl daha geçirme şansı buluruz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar ve sevgiler sunuyorum." dedi.Terzialiler Mahallesi muhtarı Alim Uzundemir ise, muhtarlar adına yaptığı konuşmada Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e nazik daveti nedeni ile teşekkür etti. - MUĞLA