Başkan Karadeniz: Küçükçekmece'de Ne Söz Verdiysek Gerçekleştirdik

Kaynak: DHA

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, başkanlığı döneminde geçen 5 yıllık süreyi değerlendirdi ve yeni döneme ilişkin projelerini anlattı. Karadeniz, "Vatandaşlarımıza tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. En büyük zenginliğim vatandaşların 'Söz verdiyse yapar' kanaatine sahip olmak" dedi.İstanbul'un nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilçelerinden biri olan Küçükçekmece'nin Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin ikinci dönemde de aday gösterdiği Temel Karadeniz, yaptığı hizmetleri ve projelerini anlattı. Göreve geldiği dönemden itibaren Küçükçekmece'de 5 yılda dev proje ve yatırımlara imza attıklarını ifade eden Temel Karadeniz, zaman zaman sert gelmiş olsa bile vatandaşlara beş yıl boyunca yapamayacaklarını da, yapamama sebeplerini de söylediğini belirterek şunları ifade etti:"Küçükçekmecelilerle gönül köprüleri kurarak, büyük bir aile olduk. Gönül Belediyeciliği 'güven' ile başlar diyerek, hemşerilerimizle kurduğumuz iletişimde 'Söz verdiyse yapar' kanaatine sahip olmak en büyük zenginliğimiz oldu. Vatandaşlarımıza tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Bugün söyleyelim yarın nasıl olsa vatandaşımız bunu unutur hiç demedim. Beş yıllık belediye başkanlığımda kazandığım en önemli şey vatandaşlarımızın güveni. Vatandaşlara hiçbir zaman tepeden bakmadım, kendimi çok farklı bir yerde konumlandırmadım, kendimi bir süpermen gibi hiç görmedim. Ben sokağa kulak verdiğinde 'Evet belediye başkanının şu bu eksikleri var' diye söylenildiğini duyabiliyorum ama vatandaşlarımız bizi bu beş yıllık deneyim içerisinde "hırsız, arsız, namussuz" birisi olarak bilmedi.""METRO ÇALIŞMALARI BİTTİĞİNDE ULAŞIMDA RAHATLAYACAĞIZ"Küçükçekmece'nin 800 bin nüfusuyla Türkiye'nin 53 vilayetinden hatta bazı büyükşehirlerden bile daha büyük bir nüfusa sahip olduğunu belirten Temel Karadeniz, Küçükçekmece'nin şu anda en büyük sorununun ulaşım olduğunu ifade etti. Karadeniz ulaşım sorunlarının çözümüne ilişkin şu bilgileri verdi:"Halkalı-Gebze hattında trenimizi uzunca bir süredir kullanamıyorduk. 10 Mart'tan itibaren tekrar seferlerine başladı. Bu Küçükçekmece'nin ulaşımı için çok önemli bir çalışma oldu. Şu anda çeşitli noktalardan Küçükçekmece'de yapımı devam eden metro çalışmaları var. Halkalı Meydanı'na inşallah bir buçuk sene sonra Kirazlı Metrosu ulaşmış olacak. Üçüncü havalimanından Halkalı Tren istasyonuna ulaşacak metroda yaklaşık üç sene sonra tamamlanacak. Şu anda bunların metro istasyonları Küçükçekmece'de fiili olarak inşa ediliyor. Ataköy-İkitelli arasındaki metro yine bir buçuk yıl sonra tamamlanacağını öngörüyoruz. Mehmet Akif ve Atatürk mahallemizde İkitelli diye bildiğimiz bölgede ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak. Özellikle metro çalışmaları tamamlandığında ulaşımla ilgili problemlerimizi büyük oranda rahatlatacağını düşünüyoruz. Şu anda çalışmalarını yeni bitirmiş olduğumuz Borusan kavşağından Basın Ekspres alanına doğru açmış olduğumuz gidiş dönüş yol çalışması ilk hamlesiydi bu çalışmaların. Daha sonra buradaki kavşak düzenlemeleri ve dal-çıklarla trafiği daha da rahatlatacağız. Küçükçekmece'de metro olmadan olmaz. Sadece lastik tekerlekli araçlarla, belediye otobüsleriyle 800 bin nüfusu taşımak, ulaşımını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek pek mümkün gözükmüyor. İnşallah Küçükçekmecelileri biraz daha sabra davet ediyoruz. Metro çalışmalarımız bir buçuk yıl sonra meyvesini vermiş olacak ve istasyonlar çalışır çalışmaz istasyonlara yakın mahallelerimizden oluşturacağımız ring seferleriyle Küçükçekmece oldukça bu anlamda rahatlayacak.""YAPTIĞIMIZ PAZAR YERLERİNİ VATANDAŞLAR ÇOK SEVDİ"Pazarların, alışveriş alışkanlığında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Temel Karadeniz, Küçükçekmece'de beş tane kapalı pazar kompleksi inşa ettiklerini ve bunların kullanıma açıldığını dile getirdi. Vatandaşları sokaklarda kurulan pazarlardan kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayan Karadeniz, "Şu anda tamamını kurtaramadık ancak beş tane kapalı Pazar kompleksi ile vatandaşımız buluştu ve bunların devam etmesini istiyorlar. 1 Nisan'dan itibaren bugüne kadar yapmış olduğumuz pazar komplekslerine yenilerini kazandıracağız. Şu anda Küçükçekmecelilerin Fevzi Çakmak Mahallesi Pazaryeri olarak bildiği pazar yerimiz İstanbul'da kamu eliyle yapılmış en büyük kapalı pazar yeri ve otoparka sahip. Pazar yerlerimizi üst alanlarını çocuk oyun alanları, sağlık ocakları gibi çeşitli donatılarla renklendirmeye çalışıyoruz. Yine pazarlarımıza gelen kadınlarımız çok ucuz fiyatlarla çay kahve içebilecekleri kafeler yaptık.Bunları Küçükçekmeceliler çok sevdi. İnşallah yeni dönemde bunların sayısını artıracağız.Beş tane yapmış olduğumuz pazar kompleksi, yapacaklarımızın da garantisidir diye düşünüyorum" diye konuştu."15 YENİ OKUL YAPTIK, 11 OKULUN DA YAPIMI DEVAM EDİYOR"Küçükçekmece'de ilk ve orta dereceli okullarda 150 bin öğrencinin tahsil gördüğünü ve Küçükçekmece'nin öğrenci sayısı olarak da çok yoğun bir ilçe olduğunu belirten Karadeniz, eğitim olarak da üzerlerine çok büyük görevler düştüğünü dile getirdi. Karadeniz, eğitime ilişkin yapılan yatırım ve projeleri hakkında şu bilgileri paylaştı:"Bu dönemde, bakanlıklarla yapmış olduğumuz çalışmalarla bakanlıklara göstermiş olduğumuz ve temin ettiğimiz arsalarla 15 yeni okul yapıldı. Küçükçekmece'debu dönem içerisinde. Şu anda 15 bitmiş okulun haricinde 11 tane de inşaat halinde olan okulumuz var ki önümüzdeki döneme yetişecek. Yine okullarımızın bahçelerinde prefabrik 12 adet anaokulu yapmış olduk. İnşallah bunların sayısını artıracağız. Şu anda Halkalı Stadımızın hemen yanında 5 okul birden yapılıyor. Adeta bir kampüs inşa ediliyor. Küçükçekmece'de Fen Lisesi yok, Fen Lisesi geliyor. Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Liseleri, ana okulu ve özel eğitim okulu birden yapılıyor.İnşaatların kabası bitti, yeni dönem itibariyle hizmete girmiş olacak. Bilgi Evlerimizde 7-14 yaş arasındaki çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bilgi Evlerimiz bizim sadece bir dershane mantığıyla işletilen yerler değil. Çocuklarımızın bilgiyi eğlenerek öğrenebildikleri, sosyalleşmelerini geliştirdiği mekanlar olarak gerçekten çok önemli hizmetler veriyorlar.""KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞIMIZIN RIZASI ŞART"Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşların işbirliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Karadeniz, kentsel dönüşüm yapılacak alanların vatandaşların tapulu malları olduğu için ancak anlaşmayla, vatandaşlar isterse bu çalışmaların yapılabileceğini belirtti.Karadeniz uzlaşma anlamında bazı eksikliklerolduğunu söyleyerek şunları ifade etti:"Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümle ilgili yaklaşımları, genelde benim üç tane çocuğum, var dört tane çocuğum var diyerek çocuk sayılarını düşünerek bir kentsel dönüşüme gitmek istiyorlar. Özellikle özel firmalarla yapacakları anlaşmalarda bunlar, uzlaşmayı rahatlatan yaklaşımlar değil.Projeler var,fakat bu projelerin hayata geçmesi tamamen vatandaşlarımızın işbirliğine dayalı olması lazım. Yoksa zorlayarak mecbur ederek yapmak istediğimiz bir kentsel dönüşümden zaten başarı elde edemeyiz. Bu anlamda yaşadığımız şehrin artık eskiliğini, yapı stoğumuzun eski bir yapı stoğu olduğunu, depremin bizi beklediğini unutmamamız gerekiyor.Biz vatandaşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Uzlaşabildiğimiz vatandaşlarımızla onların projelerini hazırlamak yine kentsel dönüşümü gidecekleri alanlarda bu çalışma yapılıncaya kadar kendilerine kira yardımları yaparak bu kentsel dönüşüm çalışmasının önünü açmaya çalışıyoruz.""ADA BAZLI DÖNÜŞÜMLER ÇOK DAHA MANTIKLI"Temel Karadeniz, sadece Küçükçekmece için değil, bütün İstanbul'da ada bazındaki kentsel dönüşümlerin çok daha mantıklı olduğunu belirtti.Karadeniz şöyle konuştu:"Parsel bazında kentsel dönüşümden ziyade bir kentsel yenilemeden bahsedebiliriz.Kaldı ki parsel bazındaki yenilemeler sırasında bile otopark ihtiyaçlarını tamamen çözmemiz mümkün olmuyor. Ada bazındaki uzlaşmalar uzun sürüyor.Aslında belediyeler vatandaşları ada bazında uzlaşmaya zorlayabilir. Bizi bir depreminde beklediğini unutmuyoruz. O yüzden ada bazında bir zorlamaya gidersek bu zaman alabilir. Bizherşeyden önce binalarımızın bir an önce yenilenmesi gerektiğini görüyoruz. Kartal ilçesinde yaşanan talihsiz hadise bütün İstanbullulara ders olmalı. Bu anlamda tercihimiz ada bazındaki dönüşüm ama parsel bazında da bir an önce yenilemeye gitmesigerekliliğini görüyoruz.""SEMT KONAKLARINI BÜTÜN MAHALELERE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"Kemalpaşa Semt Konağı, İstasyon Mahallesi Semt Konağı ve Zahide NineSemt Konağı'nın fiili olarak vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden Temel Karadeniz "Semt konaklarımıza vatandaşlarımız çeşitli aktivitelerini çok amaçlı salonlarında yapabiliyorlar, taziyelerini orada kabul edebiliyorlar, bazı eğlencelerine yapabiliyorlar. Yine kadınlarımıza yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor.Semt konaklarımızın altındaki spor merkezlerinde bölge halkı spor yapabiliyor.Bilgisayar eğitimlerimiz var,çocuklarımız için tiyatro gösterileri var. Tabi her şeyden önemlisi mahallenin sosyalleşmebileceği bir alan.Mahalle halkı Semt Konaklarımızda birbirini daha iyi tanıyor.Bu anlamda Semt Konakları çok önemsiyoruz. Yeni dönemde bugüne kadar yapmış olduğumuz Semt Konaklarımıza ilaveler yapacağız. Bunu bütün mahallelerimizde yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu."YAPTIĞIMIZ BÜYÜK SAĞLIK YATIRIMLARINI YENİ DÖNEMDE DE ARTIRACAĞIZ"İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu bir sağlıkçı olarak Küçükçekmece'ye bu dönem bir Diş Hastanesi kazandırdıklarını kaydeden Temel Karadeniz Küçükçekmece'de çok büyük sağlık yatırımları yaptıklarını belirterek şu bilgileri verdi:"Mehmet Akif Hastanemizin arkasında 330 yataklı adeta yeni bir hastane yapıldı.Kanuni Sultan Süleyman hastanemizin arkasında 38 yataklı bir psikiyatri hastanemiz oldu. Sağlık Ocaklarımızı hızla yeniliyoruz. Kemalpaşa Mahallemize çok modern bir sağlık ocağı kazandırmış olduk.Bunların sayılarını inşallah yeni dönemde de artırmaya çalışacağız.Mehmet Akif Kalp ve Damar hastalıkları hastanemiz sadece Küçükçekmece'ye değil İstanbul'a hizmet ediyor. Vatandaşlarımız, özellikle sağlıkta yapmış olduğumuz bu kadar büyük yatırımlar karşısında kendilerini şanslı hissediyorlar.Yeni dönem itibariyle de planlamış olduğumuz Sağlık Alanları var. Yeni Semt Dispanserleri oluşturmak Semtlerdeki Sağlık Ocakları'nı yenilemek anlamında yeni dönemde bu çalışmaları hızlandırarak artıracağız."ENGELLİLER SARAYI PROJESİEngelli vatandaşlar için Engelliler Sarayı projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Temel Karadeniz, "Özellikle hem engellilerin bazı ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bazı beceriler kazanabileceklerini ve sosyalleşme bilecekleri. Şu anda İç Kumsal diye bilinen bölgemizde bir projemiz var bununla ilgili. İnşallah yeni dönemde bu projeyi hayata geçirip bütün Küçükçekmecelileri memnun edecek bir çalışma yapacağız" dedi."YENİ DÖNEMDE HALKIMIZLA DAHA FAZLA VAKİT GEÇİRECEĞİZ"Bu dönem itibariyle gönül belediyeciliği ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Temel Karadeniz beş ayrı sosyal tesis açtıklarını ve orada vatandaşlarla çok sık bir araya geldiklerini belirterek şunları ifade etti:"Sayın Cumhurbaşkanımızın doğru bir yol haritasıyla birlikte önümüze koymuş olduğu"Memleket işi gönül işi","Gönül Belediyeciliği" sloganı ile yola çıktığımız bir çalışma var. İnşallah vatandaşlarımızın arasında daha çok olacağız, onların çaylarını daha çok içeceğiz. Bizim vatandaşlarımızın duygusallığı var.Acısını paylaşan, sevincini paylaşan siyasetçiler görmek istiyorlar,belediye başkanları görmek istiyorlar.Biz de bunu bu dönem içerisinde de yaptık ve şunu fark ettik bazı çalışmalarımızda eksikler olabilir, kusurları olabilir ama vatandaşlarımız kendine yakın belediye başkanlarını gördüğünde o eksikler gözükmüyor ve problemleri çözmek anlamında daha iyi bir işbirliği oluyor, bunu artıracağız."