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Başkan Karadeniz öğrencilerle biraraya geldi

Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

04.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:58Başkan Karadeniz öğrencilerle biraraya geldi
Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Karadeniz, okul salonunda öğrencilerle sohbet etti, kendilerinin istek ve taleplerini dinledi.
Öğrencilerden ikametlerini Eynesil'e aldırmalarını isteyen Karadeniz, "Burada ikamet eden öğrencilerimizin ikametlerini buraya aldırmaları zaten bir zorunluluktur. Ama biz sizden rica ediyoruz. Burada yaşadığınız için ikametlerinizi de buraya aldırın. Böylelikle sizlere ve ilçemize daha iyi hizmet etmemize katkı sağlayacaksınız." dedi.

Kaldırım işgali ve şehir içindeki düzensiz araç parklarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Karadeniz, şöyle konuştu:
"Şubat ayından sonra sahilde yapılacak araç parkını hizmete geçirerek şehir içinde araç park edilmesini önleyeceğiz. Çöp toplanmasında hassasiyetimiz devam etmektedir. Başıboş köpekler uygun şekilde toplanarak hayvan barınma merkezine teslim edilmektedir."

Ahmet Latif Karadeniz, Giresun Üniversitesi, Karadeniz, Eynesil, Güncel

Kaynak: AA

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