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Başkan Karagöl, sanayi esnafını ziyaret etti

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, sanayi sitesinde yapacakları çalışmaları esnafları ziyaretinde dile getirerek fikir alış verişinde bulundu.

14.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:58Başkan Karagöl, sanayi esnafını ziyaret etti
Belediye Başkanı Ertuğrul , sanayi sitesinde yapacakları çalışmaları esnafları ziyaretinde dile getirerek fikir alış verişinde bulundu.

Erbaa Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Başkan Karagöl, yapacakları bazı çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Sanayide yapacakları alt yapı çalışmalarında esnafın taleplerini değerlendireceklerini ifade eden Başkan Karagöl, "İlçemiz ekonomisine hatırı sayılır katkı sağlayan ve hareketli nüfusu yaklaşık 3 bin civarında olan sanayi sitesi çok önemli bir yere sahip. Bu anlamda bazı proje ve çalışmalarımızı kendileri ile paylaştık. Küçük Sanayi Sitesi Bölgesi için düşündüğümüz yağmur suyu drenaj sistemi, yeşil alanların yeniden düzenlenmesi, yolların ve alt yapının elden geçirilmesi gibi planlarımızı kendilerine ilettik. Esnaf ve zanaatkarlarımız tarafından memnuniyet ile karşılanan bu düşüncelerimizi bizde en kısa zamanda projelendirip hayata geçirmek için çalışacağız" dedi. - TOKAT

Özgür Ertuğrul, Karagöl, Erbaa, Güncel

Kaynak: İHA

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