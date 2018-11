- Başkan Karagöz'den sağduyu çağrısı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:04



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:04

- Başkan Karagöz'den sağduyu çağrısıGümüşhanespor Kulübü Başkanı Kurban Karagöz: "Polise mukavemet emrini veren arkadaş, niye bu emri verdi halen şaşkınım"GÜMÜŞHANE - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor Kulübü'nün Başkanı Kurban Karagöz, dün oynanan ve 2-2 biten Ankara Demirspor maçının ardından saha dışında yaşanan olayları değerlendirerek hem taraftarları hem de emniyet görevlilerini sağduyulu davranmaya çağırdı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulübün Tekke Köyü'nde bulunan tesislerinde basın açıklaması yapan Karagöz, maç ve maç sonrası hiç istemedikleri, bireysel olaylar neticesinde 'Gümüşhane'de infial' şeklinde kamuoyuna yansıtılan konunun abartıldığı kadar olmadığını söyledi."Taraftar grubunun tribünleri terk etmesi yanlış olur"Bundan sonraki süreçte polislerin daha dikkatli, daha düzenli, olaylara daha sağduyulu yaklaşmasını beklediğini, seyircilerden de hem kulübe hem de birbirlerine daha fazla sahip çıkmasını isteyen Karagöz, "Ama bunu bir olay olduktan sonra değil de olay olmadan kötü netice, kötü eylem olmadan yapmalarını bekliyorum. Kulübümüzün ceza alması hiç kimsenin hoşuna gitmez. Taraftar grubunun tribünleri terk etmesi yanlış olur. Bu kulüp onların. Kime bırakıp da gidiyorlar. Gümüşhanespor seyircisiz olamaz. Böyle bir karar almışlarsa bence yanlış bir karadır. O zaman biz de bırakıp gidelim" şeklinde konuştu."Seyircimiz her maçı yenmemizi ve mutlu olmayı ister"Gümüşhanespor olarak sportif başarıda bu yıl istediklerini henüz elde edemediklerini ve böyle olunca da seyircilerde bir mutsuzluk algısı oluştuğunu kaydeden Karagöz, "Bunun sorumluluğu bizlerindir. Seyircimiz her maçı yenmemizi ve mutlu olmayı ister. Yapacak bir şey yok. Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularımız elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Düzeleceğine inanıyoruz. Fikstür ve puan durumu olarak çok iyi yerde de çok kötü yerde de değiliz" dedi.Gümüşhanespor'un 3 yıldır Türkiye'de final oynamış ve spor kamuoyunun gündemine oturmuş bir kulüp olduğunu hatırlatan Karagöz, "Stat içinde maç boyunca seyircimizin çok da basına yansıyacak, yada ceza alacak fevri hareketi yok. Karşı takımın futbolcularının bazı nahoş hareketi oldu. Buna bende şahidim. Seyircimizin tepkisini çekti. Maç bitti. Kalabalığın yüzde 95'i stadı terk ettikten sonra rakip soyunma odasına veya rakibin futbolcusuna, hakeme ya da gözlemcilere yani bu maçın oynanmasını sağlayan unsurların herhangi birisine hiç kimse fiili veya sözlü bir netice olmamıştır. Polislerimiz de itidalli bir şekilde görevlerini yaptı. Hiç kimseye darp olmadı. Ama olayın son haddinde nasıl olduğunu anlamadığımız bir anda belki 1 dakikalık neticede seyircimize darp oldu. Polisin mukavemetiyle karşılaştılar. Hatta birisi bayıldı, birinin parmağı kırıldı, başka bir arkadaşımızın yüzüne jop isabet ettiği söylendi" diye konuştu."Biz her seyircimizin arkasındayız, yanındayız ama seyircimizde mutlaka kurallara uymalı"Gümüşhanespor olarak seyircileriyle var olduklarını vurgulayan Başkan Karagöz, "Biz bir topluluğuz. Gümüşhanespor seyircisinin olmadığı bir yerde skorun neticesinin ne olduğu sadece kağıtlara yazılır, gönüllere yazılmaz. Biz her seyircimizin arkasındayız, yanındayız ama seyircimizde mutlaka kurallara uymalı, devletimizin, futbol federasyonun, bizlerin ve ahlakın koyduğu kurallara uymalı. Birisine söyleyeceğiniz kötü söz ne sizi yüceltir ne de kulübümüzü yüceltir" şeklinde konuştu."Polise mukavemet emrini veren arkadaş niye bu emri verdi buna halen şaşkınım"Olayların sosyal medyada çok abartıldığını, hiç duymadan, olayları bilmeden fena olaylarmış gibi abartıldığını vurgulayan Karagöz, "Buna da inanmayın. Burada sadece fevri davranışlar olmuştur. Polisimiz de yorgundu bu nedenle bu olaylar olmuş olabilir. Polise mukavemet emrini veren arkadaş niye bu emri verdi buna halen şaşkınım, üzgünüm. Keşke böyle bir emri vermeseydi. Polislerimiz de gaz gibi maddeleri kullanmasaydı. Bir daha Gümüşhanespor bu tür olaylarla asla anılmayacaktır. Anılmasını da hiç tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı."Bu kent hepimizin ve Gümüşhanespor hepimizin ortak değeridir"Genç taraftarlardan sorunları olanların dertlerini statta değil de maçtan sonra kendisine aktarmalarını isteyen Karagöz, "Genç kardeşlerimizin de sorunları varsa, söyleyemediği sorunları varsa statta söylemesinler gelsin benim şahsıma istedikleri yerde söylesinler. Konuşabiliriz, tartışabiliriz. Sonuçta birlikte hareket edeceğiz. Bu kent hepimizin ve Gümüşhanespor hepimizin ortak değeridir. Bugünden sonra olaylar böyle oldu diye ben maça gelmem yada ben maçı seyretmem demek yanlıştır. Gümüşhanespor'a bundan sonra daha fazla sahip çıkılacağına inanıyorum" dedi.