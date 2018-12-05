Başkan Karahan'dan Ilgın'a Yeni Okul Açıklaması

Ilgın
Belediye Başkanı Mehmet Karahan, yıkımı yapılan 51 yıllık İnönü İlkokulunun yerine 24 derslikli yeni ve modern bir ilkokul yapılacağını bildirdi.
Eski okul binasının yerine yapılması planlanan okul projesinin ihalesinin yapıldığını duyuran Başkan Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tamamlanma aşamasına gelen İnönü Ana Okulunun ardından Yeni İnönü İlkokulunun ihalesi de yapıldı. Yarım asırlık İnönü İlkokulu inşallah yeniden inşa edilecek.1967 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan okulumuz yeniden yapılarak Ilgın halkına hizmet vermeye devam edecek. Bu yenileme sürecinde büyük katkıları olan AK Parti Konya
Milletvekilimiz Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir
, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay
ve AK Parti İlçe Başkanımız Ali Erten
'e teşekkür ediyorum. İlçemiz her daim daha iyilerine layıktır. Ilgınımıza hayırlı olsun."
Ilgın
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:51