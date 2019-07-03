Başkan Karakaya'lıdan çalışanlara '' Biz Bir Aileyiz '' Mesajı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt la beraber çalışan memurların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için toplu sözleşmeyi imzaladı. Bugün saat 17:00'de Kemalpaşa Belediye Meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Kemalpaşa Belediye Baş. Yardımcıları Arzu Kulahçıoğlu Altıntoz, Şahin Özdemir sendika temsilcileri ve çalışanlar katıldı. İmzalar atılmadan önce çalışanlara hitap eden Başkan Karakayalı " Bugün burada olan bütün çalışma arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ederim. Siyasi görüşleriniz ne olursa olsun, hepiniz benim için değerlisiniz. Belediyecilik bir ekip işidir, biz hepimiz bu ekinin birer üyesiyiz '' dedi.

Hepimizin Ortak Noktası Kemalpaşa

Konuşmasına devam eden Başkan Karakayalı ''Ben bu topraklarda doğdum, büyüdüm ve şimdi doğup büyüdüğüm bu topraklara hizmet etmek için bu koltuktayım. Kemalpaşa hepimizin ortak noktası, sizden ricam Kemalpaşa'yı daha yaşanabilir bir ilçe yapma yolunda en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkesin gereken öz veriyi göstermesi.

Biz Büyük Bir Aileyiz

Değerli arkadaşlar ben Kemalpaşa ve Kemalpaşa'da yaşayan 105 bin kişinin Belediye başkanıyım. Benim için insanların siyasi görüşünün, dininin, dilinin, etnik kökeninin hiç bir farkı yoktur. Her fırsatta dile getirdiğim ve benim için önemli bir nokta var. Hayatta iki tür insan vardır, İyi insan ve kötü insan sizden ricam birlikte çalışacağımız bu süre içerisinde siyasi görüşünüz ne olursa olsun iyi birer insan olmak ve Kemalpaşa'mıza ve kendinize yakışır şeyler yapmak için çalışan bireyler olmanızdır.

-Vatandaşların Sorunlarını Kendi Sorunlarımız Bileceğiz

Arkadaşlar unutmamamız gerek bir nokta var ki, biz maaşlarımızı vatandaşlarımızın vermiş olduğu vergilerden alıyoruz. Belediyeye gelen vatandaşlarımızın sorunlarını kendi sorunlarımız gibi görüp tamamen hukuki kurallar çerçevesinde çözmek için canla başla çalışacağız. Unutmayınız ki sizler belediyemizin hangi kademesinde çalışırsanız çalışın belediyemizin birer yüzüsünüz yaptığınız olumlu ve olumsuz bütün hareketler belediyemize yansıtılacaktır. Benim sizlere olan inancım tamdır. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızdan Emin'im Kemalpaşa'mız için her şey güzel olacak" diyerek sözlerini sonlarındaki.

Konuşmaların ardından toplu sözleşmeler için imzalar atıldıktan sonra katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından toplantı sonlandırıldı.