Haberler » Güncel » Başkan Karakayalı'dan çocuklara kar sürprizi - Haber

Başkan Karakayalı'dan çocuklara kar sürprizi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı çocuklara kar sürprizi yaptı.

09.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:38Başkan Karakayalı'dan çocuklara kar sürprizi

Ovacık Mahallesi'nden getirilen üç kamyon kar, Mahallesinde bulunan Kazım Diril İlkokulu ile ilçe merkezin de rekreasyon alanına döküldü. Aralarında ilk kez kar görenlerin de olduğu çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kemalpaşalı çocuklar,Kemalpaşa Belediyesi'nin kar sürpriziyle eğlenceye doydu. Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerine yağan kar, merkeze yağmayınca Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı çocuklar için eğlenceli bir sürpriz hazırlattı. Başkan Karakayalı'nın talimatıyla Ovacık Mahallesi'nden getirilen 3 kamyon kar, Bağyurdu Kazım Dirik İlkokulu bahçesine, ilçe merkezinde ise rekreasyon alanına döküldü. Gönüllerince eğlenen çocuklara aileleri de eşlik etti.

ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR

Çocukların mutlu olması için çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Karakayalı, "Geleceğimiz olan çocuklar, bizim için çok değerli. Onlar için ne yapsak azdır. İklim koşullarından dolayı, ilçemizin merkezine kar yağmıyor. Biz de çocuklarımızın bu eğlenceden mahrum kalmasını istemedik. Yüksek kesimlerinden getirdiğimiz kar ile çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek istedik" diye konuştu.


Rıdvan Karakayalı, Ovacık Mahallesi, Kemalpaşa, Bağyurdu, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:08  Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinde bulundu - Haber
18:08  Kahramanmaraş'ta polis soba zehirlenmesine karşı uyardı - Haber
18:07  Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi - Haber
18:07  Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı - Haber
18:02  Başkan Öz: 'Güçlü gazeteci, güçlü demokrasinin teminatıdır" - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:08:49