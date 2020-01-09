Başkan Karakayalı'dan çocuklara kar sürprizi

Ovacık Mahallesi'nden getirilen üç kamyon kar, Bağyurdu Mahallesinde bulunan Kazım Diril İlkokulu ile ilçe merkezin de rekreasyon alanına döküldü. Aralarında ilk kez kar görenlerin de olduğu çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kemalpaşalı çocuklar,Kemalpaşa Belediyesi'nin kar sürpriziyle eğlenceye doydu. Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerine yağan kar, merkeze yağmayınca Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı çocuklar için eğlenceli bir sürpriz hazırlattı. Başkan Karakayalı'nın talimatıyla Ovacık Mahallesi'nden getirilen 3 kamyon kar, Bağyurdu Kazım Dirik İlkokulu bahçesine, ilçe merkezinde ise rekreasyon alanına döküldü. Gönüllerince eğlenen çocuklara aileleri de eşlik etti.

ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR

Çocukların mutlu olması için çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Karakayalı, "Geleceğimiz olan çocuklar, bizim için çok değerli. Onlar için ne yapsak azdır. İklim koşullarından dolayı, ilçemizin merkezine kar yağmıyor. Biz de çocuklarımızın bu eğlenceden mahrum kalmasını istemedik. Yüksek kesimlerinden getirdiğimiz kar ile çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu etmek istedik" diye konuştu.