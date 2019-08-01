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Başkan Karalar, asfaltlama çalışmasını denetledi

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ve ilçelerde ulaşımın sorunsuz sürmesi için çalışmalarına devam ediyor.

01.08.2019 09:50 Başkan Karalar, asfaltlama çalışmasını denetledi
Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında ve ilçelerde ulaşımın sorunsuz sürmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ASKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği asfaltlama ve onarım çalışmasında 1200 metrelik yol için 870 ton asfalt kullanılıyor. Bulvarda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceleyen ve denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçilerle sohbet etti, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yolda meydana gelen çökme nedeniyle yer yer oluşan bozuk zemin, ulaşımı olumsuz etkiliyor ve araçların çukurlara düşmesine neden oluyordu. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Adana, ASKİ, Güncel

Kaynak: İHA

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