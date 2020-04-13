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Başkan Karalar: "Hizmetlerimizle Ceyhan'ı birlikte uçuracağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hizmetlerimizle Ceyhan'ı uçuracağız inşallah" dedi.

13.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:40
Başkan Karalar:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hizmetlerimizle Ceyhan 'ı uçuracağız inşallah" dedi.

Başkan Karalar, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer ile Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ceyhan Belediye binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Karalar, "Büyükşehirin desteği her zaman sizinle olacak. Şu anda korona salgınından dolayı hizmetlere ağırlık veremiyoruz ama salgından sonra aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Çatalan suyunun Ceyhan'a getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Hizmetlerimizle Ceyhan'ı uçuracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ayhan Barut da, "31 Mart'tan kazanılan zafere gölge düşürmek için bir takım oyunlar oynandı ancak biz bu oyunu bozduk. Kadir başkanın başlattığı hizmet seferberliği ve projeler aynı şekilde devam edecek. 1 yıldır Ceyhan'da sürdürülen üstün hizmet performansının devam edeceğine inanıyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeydan Karalar, Karalar, Ceyhan, Adana, Güncel
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