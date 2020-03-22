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Başkan Karalar: Koronavirüse delikanlılık yapmayalım, kurallara uyalım

Başkan Karalar: Koronavirüse delikanlılık yapmayalım, kurallara uyalımADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüsle mücadele kapsamında gece gerçekleştirilen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına katılıp, denetledi.

22.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:50
Başkan Karalar : Koronavirüse delikanlılık yapmayalım, kurallara uyalım
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüsle mücadele kapsamında gece gerçekleştirilen temizlik ve ilaçlama çalışmalarına katılıp, denetledi. İstasyon Meydanı, Ziyapaşa Bulvarı ve çeşitli bölgelerde yapılan dezenfeksiyon, temizlik çalışmalarını denetleyen Başkan Zeydan Karalar, Adanalılardan kurallara uymalarını istedi ve zorunlu hallerin haricinde dışarıya çıkılmamasının önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, Adanalı delikanlılığının koranvirüse karşı yapılmamasını istedi. Başkan Zeydan Karalar, 'Koronavirüs salgınıyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladığında, Çukurova Üniversitemizden değerli bilim insanlarını davet edip bilgilendirmeye yönelik toplantı yapılmasını sağladık. Valiliğimizle birlikte billboardlara ve çeşitli noktalara, halkımızın virüsten nasıl korunacağına dair bilgilerin yer aldığı afişlerimizi astık. Tabii bu mücadelede en önemli nokta ve en etkili yöntem insanın kendisini koruması, kurallara uyması ve toplum sağlığını ön plana alarak yaşaması. Vatandaşlarımızın mümkün mertebe evlerinden dışarı çıkmaması, çıktığında da diğer insanlarla yakın temas kurmaması, öpüşmemesi, tokalaşmaması, kalabalık yerlerde bulunmaması, hapşırıp öksürürken dikkat etmesi gerekiyor. Mecbur kalıp çıkanların da eve gittiğinde giysilerini ve kendisini iyice dezenfekte etmesi önemli. Tıp insanlarımız, yetkililerimiz bunlarla ilgili gerekli bilgilendirmeyi zaten her platformda yapıyor" dedi.
KORONAVİRÜSE KARŞI SEFERBERLİK
Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, adeta seferberlik başlattıklarını açıklayan Başkan Karalar, 'Görüldüğü gibi Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yollar, okullar, karakollar, hastaneler, işletmeler, esnaf, çocuk parkları, parklar, müzeler, belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, dolmuşlar gibi, akla gelebilecek her noktayı temizliyor, dezenfekte ediyoruz. İlçe belediye başkanlarımızı da topladım ve bu işin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini, mücadeleyi topyekun, birlikte yapmamız gerektiğini konuştuk. İşi bölüştük. Şimdi dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Dezenfekte edilmeyen yer kalmaması ve bunun tekrar tekrar yapılması için çalışmalarımız, işbirliğimiz sürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, koronavirüsten nasıl korunulacağına dair bilgilerin bulunduğu 1 milyon broşür bastırdık ve dağıtımı sürüyor. Adana'nın 100 muhtelif noktasına dezenfektan standı koyduk. Belediye otobüslerimize de 250 adet dezenfektan koyduk. Semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması için de bir karar aldık. İnsanlarımızın zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmaması çok önemli" diye konuştu.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM
Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadeleyi büyük özveriyle yaptığını belirten Başkan Karalar, sağlık çalışanlarına belediye otobüslerinin ve metronun ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: 'Koronavirüsle savaşta en önemli gücümüz olan sağlık çalışanlarımızın belediye otobüsleri ve metro ulaşımlarını ücretsiz hale getirdik. Parkomatların bulunduğu yerlerde araçlarını park ederken de ücret ödemeyecekler. Sağlık çalışanlarımızın tamamını yürekten kutluyorum. Korkusuzca, cansiperane çalışıyorlar."
KORONAVİRÜSE DELİKANLILIK YAPMAYALIM
Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı: 'Valimizin liderliğinde, kent dinamiklerinin tamamıyla müthiş bir mücadele veriyoruz. İnşallah bu salgından olabildiğince az etkilenip, ucuz atlatacağız. Hijyen, temizlik, kurallara uymak, yakın temas kurmamak, tabii ki mümkün mertebe evlerden dışarı çıkmamak çok önemli. Önlemini al, evde kal, sağlıklı kal. Koronavirüsle ilgili konularda Adana delikanlılığı yapma." Başkan Karalar: Koronavirüse delikanlılık yapmayalım, kurallara uyalım

Kaynak: DHA

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Başkan Karalar: Koronavirüse delikanlılık yapmayalım, kurallara uyalım
Etiketler : Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel

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