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Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.

25.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:02 Başkan Karalar, selden mağdur olan vatandaşların kurtarılması operasyonlarına katıldı

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'da iki gündür süren yoğur yağış nedeniyle evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için, ASKİ çalışanlarıyla birlikte gece boyunca çalıştı. Yüreğir'de su basan mahallelerde incelemelerde bulunan ve su tahliyesi ile kurtarma operasyonlarına bizzat katılan Başkan Zeydan Karalar, sabaha kadar felaketten etkilenen vatandaşların yanında oldu, sorunlarıyla ilgilendi.  Başkan Zeydan Karalar, Tam bir felaket yaşanıyor Adana'da. Metrekareye 253 kilogram yağmur düşüyor. Bu miktar olağanüstü ve bununla baş etmek mümkün değil. PTT Evleri'ndeyiz ve Boş Dere diye tabir ettiğimiz yer yağmur suyuyla doldu ve dere taştı. Hiç böyle bir şey görmedi Adana. Dereler dolup taşıyor ve evlere su basıyor. Ekiplerimizin tamamı teyakkuzda. Elbette bu altyapı sorunu henüz yeni seçilen bizden kaynaklanmıyor ancak ben çözmek için var gücümle çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Kimsenin bundan şüphesi olmasın diye konuştu.



Zeydan Karalar, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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