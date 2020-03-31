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Başkan Karamehmetoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyasına üç maaşla destek

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmeoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına üç aylık maaşını bağışladı.

31.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:03
Başkan Karamehmetoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyasına üç maaşla destek
Diyarbakır 'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmeoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına üç aylık maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek yağdı. Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu, üç aylık maaşını bağışlama kararı aldı. Karamehmetoğlu, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Maddi ve manevi olarak her türlü katkıyı sağlamamız lazım. Bu nedenle üç aylık maaşımı bağışlıyorum. Tüm vatandaşlarımızı milli sorumluluk duygusu ile hareket ederek kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Çermik, Güncel
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