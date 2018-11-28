''Başkan Karaosmanoğlu Kentin Duayen Öğretmenidir''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ve Kent Konseyi Meclisi Başkanlarını makamında konuk etti. Kentin tamamına dönük hizmetlerin kapsayıcı olmasından dolayı teşekkür eden Kent Konseyi Meclis Başkanları adına konuşan Konsey Başkanı Uyar, "Kocaeli'nde duayen öğretmenimiz İbrahim Karaosmanoğlu'dur. Şehrimizde ortaya koyduğu hizmetlerle her kesime eşit bir şekilde hizmet etti, etmeyi sürdürüyor. Bu hassasiyeti Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini sarf ettiler.

"KADINA ŞİDDET, İNSANLIĞA İHANETTİR"

Görüşmede toplumun ihtiyaçlarına dönük hizmetleri ürettiklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Gençlik projelerimiz başta olmak üzere kadın, spor, kültür, sanat, eğitim ve tüm anlamıyla sosyal projeleri hayata geçirmek için çok çaba sarf ettik, sarf ediyoruz. Bu konuda ayrı bir hassasiyeti aile için gösteriyoruz. Ailenin ve toplumun temel taşı anne için çok özel projeleri hayata geçirdik. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki kadına şiddet, insanlığa ihanettir" şeklinde konuştu.

"HALKIMIZLA SAHİLLERİMİZİ BİRBİRİNE KAVUŞTURDUK"

Birlikte çevresel sorunlara Büyükşehir Belediyesi'nin 2004 yılından itibaren etkin bir şekilde müdahale ettiklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "İzmit Körfezimizin temizliği için son 14 yılda ortaya konan başarılı performans sonuncunda halkımızla sahillerimizi birbirine kavuşturduk.Çok önemli çevre yatırımlarımıza arıtma tesislerimizle birlikte çok önemli aşama kaydetmesini sağladık" ifadelerini sarf etti. Sosyal Belediyecilik açısından özellikle engelliler konusunda Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu projelerin Kocaeli'nde çok önemli olduğunu dile getiren Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Nesrin Atar ise, "Büyükşehir Belediyemizin ortaya koyduğu projeler sayesinde Engelli kardeşlerimiz artık daha iyi bir yaşam sürmektedir. Özellikle birlikte ürettiğimiz sosyal projeler engellilerin yaşamına çok önemli olumlu katkılar sundu" dedi.

"KOCAELİ, ANADOLU'NUN BİR MOZAİĞİDİR"

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun halk nezdinde gönüllerde taht kurduğunu ifade eden Meclis Başkanları, "Kocaeli'ye yapılan tüm hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Hizmet yarışında şehrimiz tüm Büyükşehir Belediyeleri arasında en ön sıradadır. Bu başarının altında çok önemli bir ekip çalışmasının olduğunu da bilmekteyiz" vurgusunu da yaptılar.Kentlilik kültürünün geldiği seviyeyi çok önemli bulduğunu görüşmede belirten Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli Kent Konseyi bu anlamda ortaya koydu başarı için çok teşekkür ediyorum. Kocaeli, Anadolu'nun bir mozaiğidir. Bu güzelliklerin gelişmesi için hizmetlerimizle birlikte sizlerle büyük çaba sarf ettik. Bölgeselcilikten ziyade Kocaeli merkezinde buluşan bir anlayışın yerleşmesi için çalışmalar ve anlayışlar gerçekleştirdik. İnşallah bu güzel bakış açısı devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret görüş alışverişinin ardından sona erdi.