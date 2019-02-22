Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Emlakçılar Odasını Ziyaret Etti

Birliktelikte Hazıoğlu, 15 yıldır Kocaeli'ye hizmet eden ve nazik ziyaretleri nedeniyle Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür etti. Türkiye gibi 21'inci yüzyıla hazırlanan Kocaeli'nin her alanda yetişmiş insan kaynağının önemine ziyaret sonrası vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Ağır sanayinin ve yüksek teknolojinin merkezi olan şehrimizin farklı meslek alanlarında da yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı vardır. Emlakçılık mesleği de bu anlamda profesyonelliğin ön plana çıktığı bir alandır" dedi.

"UZMAN EĞİTMENLERİ İLE BİRLİKTE DEVAM ETTİRİYORUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm'ün de yer aldığı ziyarette ülkemizin yetişmiş insan gücünün olmazsa olmaz oluşu olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli Meslek Edindirme Kursları ile gençlerimizi, çağın gerektirdiği vasıflara haiz kılmak, onları daha donanımlı bir şekilde yetiştirmek için hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Sanayimizin ve kentimizin ihtiyaç duyduğu meslek dallarını birçok branştaki kursumuzu uzman eğitmenleri ile birlikte devam ettiriyoruz. Gençlerimizin istihdamı için onların geleceklerini kurmaları adına hayata geçirdiğimiz bu kurslar kentimizin işgücü eksikliğini büyük oranda gidermektedir" diye konuştu.

"BİZ DE ONLAR İLE MUTLU OLUYORUZ"

İş dünyamızın KO-MEK kurslarında eğitim alan gençlerimizin varlığından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Bizlerin ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızı kanıtlanırken, biz de onlar ile mutlu oluyoruz. Gençlerimizin yetişmesi hem kentimizin hem de ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler