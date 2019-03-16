Başkan Karaosmanoğlu'ndan İha'ya Veda Ziyareti

Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, İhlas
haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne veda ziyareti gerçekleştirdi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde veda ziyaretlerinde bulunuyor. Başkan Karaosmanoğlu, İhlas haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürlüğü'ne de veda ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinde Başkan Karaosmanoğlu'nu İHA Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Haber Müdürü Gürcan Yılmaz, İhlas Pazarlama Kocaeli Ofis Müdürü Nesim Delibaş, Türkiye Gazetesi
Kocaeli Bölge Sorumlusu Abdürrahim Soydaş, İhlas Pazarlama İstanbul Anadolu Yakası
Bayi Müdürü Yusuf Özdemir
karşıladı.
Gerçekleşen ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı
görevini devretme zamanının geldiğini dile getiren Karaosmanoğlu, basın mensuplarıyla vedalaşmak istediğini dile getirdi. - KOCAELİ
İbrahim Karaosmanoğlu, İhlas, Kocaeli, Yaşam
Kaynak: İHA