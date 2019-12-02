Haberler » Güncel » Başkan Karataş'tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı - Haber

Başkan Karataş'tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

02.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:00Başkan Karataş'tan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı Naim 3 Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Engelli kardeşlerimizin hatırlanması, onların sorun ve beklentilerinin konuşulması yılın sadece bir gününde hatırlanmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki her insan bir engelli adayıdır. Bundan dolayıdır ki her insan empati yaparak, engelli kardeşlerimizin ruh halini düşünerek ona göre hareket edip, engelli kardeşlerimize nasıl davranılması gerektiğini çok iyi bilmelidir.

Engelli gurubuna giren kardeşlerimizin herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, onları tümüyle kucaklayıp milletimizin saygın ve eşit bir ferdi olduklarını sürekli hatırımızda tutmak gerekmektedir.

Doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini kaybeden birisinin toplum hayatına uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılama güçlükleri hepimizin bir meselesi olmalıdır.

Engelli kardeşlerimizin normal bir hayat sürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşmasıyla mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Engelliler gününü kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı,mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim." - ERZURUM

Karataş, Erzurum, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:24 Söke'de sağlık memurları darp edildi - Haber
18:24 Çubuk'ta kaçarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haber
18:22 RTÜK: 18 yaş üstü yayınlarda zorunlu PIN uygulaması örnek olmalı - Haber
18:22 Ürdün'de yargılanan İsraillinin duruşması yarına ertelendi - Haber
18:20 Başkentte cinayet - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
15:12 Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
10:10 Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran çeteye operasyon düzenlendi
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:25:33