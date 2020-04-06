Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Karataş'tan Berat Kandili mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

06.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:55
Başkan Karataş'tan Berat Kandili mesajı
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş , Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayının habercisi, Yüce Allah'ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve nimeti geniş bir şekilde tecelli ettiği; dert, bela, keder ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat, bu engin manaların gerçekleştiği müstesna bir gecenin adıdır. Bu gece kendimizi yenileme, geçmişimizi sorgulama ve geleceğimizi planlama açısından çok önemli bir zaman dilimidir Bu gecenin en önemli özellikleri; bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür, ancak anne ve babasını incitenler, başkalarına kin ve düşmanlık besleyenler, kötü ahlak düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar. Allah bu gecede sahralar dolusu koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden azad eder. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana, babasına asi olanların ve ahlaksızlığa pervasızca devam edenlerin yüzüne bakmaz. İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. Bu geceyi ibadet ve taat'la geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammmed (S.A.V.) bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah' a şöyle dua etmiştir; "Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamt etmekten acizim. Sen seni sena ettiğin gibi yücesin. " Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), bizlere de şöyle buyurmuştur; 'Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenab-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle buyurur 'Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifa vereyim". diye buyurur. Bu tür gün ve gecelerin, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşamamız temennisiyle, tüm Erzurumlu hemşehrilerimin ve Türk İslam aleminin mübarek Berat kandilini kutlar, sağlıklı, sıhhatli günler diler, bu sıkıntılı günlerimizden kurtuluşumuza ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah' tan niyaz ederim." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Karataş, MHP, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Karataş'tan Berat Kandili mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:57: UN ÇUVALLI KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ - Haber 16:57: Silivri'de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu - Haber 16:56: Salihli'de 40 fırın 'askıda ekmek' uygulaması başlattı - Haber 16:56: "It's Raining Men" ve "Hit The Road Jack"in sesi, Barbaros'un canlı yayınına katılacak - Haber 16:56: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:14: Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber