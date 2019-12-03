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Başkan Karataş'tan havalimanı tepkisi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yapımı tamamlanamayan havalimanı pisti ve CAT sisteminin yapılamamasına tepki gösterdi.

03.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:33Başkan Karataş'tan havalimanı tepkisi
MHP İl Başkanı Naim , yapımı tamamlanamayan havalimanı pisti ve CAT sisteminin yapılamamasına tepki gösterdi.

Erzurum'a her türlü hava şartlarında uçakların sorunsuz bir şekilde inip kalkabilmesi için standartlara uygun pist ve pilotlara yol ve yön gösteren cihaz olan CAT sistemi aylar önce yapılması gerekirken maalesef hala tamamlanamadığını dile getiren Başkan Karataş, "Erzurum hava limanı pistinde yapılması gereken CAT sisteminin yüklenici firma tarafından yetiştirilememesi yüzünden uçak seferlerinin iptal edilmesi Erzurum için büyük bir mağduriyettir. Şimdiye kadar çoktan tamamlanması gereken ancak ihmal ve ilgisizlik yüzünden bir türlü bitirilemeyen pist ve CAT sistemi yüzünden Erzurum Havalimanı sadece bir acil pistin umuduna kalmıştır. Hali hazırda bulan pist teknik açıdan donanımlı olmadığı için daha şimdiden uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlanmıştır. Yüklenici firmanın, havalimanı yöneticilerinin ve sorumluların bu konuyu ivedilikle halletmelerini, yoksa zaten zorlu kış şartları ve ekonomik yönden zor durumda bulunan Erzurumlumuz büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Bu sebeplerden dolayıdır ki bu konuya yetkililerin bir an önce el atıp vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini gidermeleri gerekmektedir" diye konuştu. - ERZURUM

Karataş, Erzurum, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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