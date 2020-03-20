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Başkan Karataş'tan Miraç Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Miraç Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

20.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:08
Başkan Karataş'tan Miraç Kandili mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş , Miraç Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karataş mesajında, "Miraç'ın, Yüce Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için rahmet Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuğa, yükselişi ve huzura kabul edilişini ifade eden ve sadece gerçek imanla anlaşılabilecek büyük bir manadır. İçerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan mukaddes gecelere erişme mutluluğumuz, bugün birçok hikmet, rahmet ve bereketi barındıran Miraç Kandilini idrak edecek olma sevincimizle devam etmektedir. Şüphesiz Miraç, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. İki cihan güneşi şanlı Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku olan Miraç; insanların kurtuluşuna vesile olan, merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin, dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir. Mübarek Ramazan ayına adım adım yaklaştığımız bu mübarek gün ve gecelerde yapılacak olan dualarımızın daha makbul olacağı inancıyla Yüce Allah'a yönelmeli ülkemiz, milletimiz ve tüm Türk İslam aleminin birliğine, beraberliğine ve dirilişine vesile olması için çok çok niyazda bulunmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Türk-İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bütün insanlığın yüksek değerlere yücelmesine, milletimizin sağlığına, birlik beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, Karataş, Güncel

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