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Başkan Karataş'tan Regaip Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanı Naim Karataş, Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:19Başkan Karataş'tan Regaip Kandili mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı Naim , Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Karataş mesajında; "Manevi hayatta ayrıcalıklı bir yer ve önemi bulunan mübarek üç aylara bir kez daha kavuşmanın, gönül huzurunu yaşıyoruz. Bu aylar içinde rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olması inananlar adına eşsiz bir fırsattır.

İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların, Manevi dirilişimize, manevi arınmamıza vesile olmasını dilerim.

Türk İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandili' ni kutlar, Regaip Kandil'inin birliğimize ve beraberliğimize vesile olmasını, Müslümanların yaşadığı sarsıcı ve hüzün verici hadiselerin sonlanması için bir dönüm noktası olmasını Yüce Allah' tan niyaz ederim" dedi. - ERZURUM

Milliyetçi Hareket Partisi, Kandil Dağı, Erzurum, Karataş, Güncel

Kaynak: İHA

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