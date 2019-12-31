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Başkan Karataş'tan yeni yıl mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

31.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:36 Başkan Karataş'tan yeni yıl mesajı
MHP İl Başkanı Naim , yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"En büyük değerimiz olan Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2020 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, milletimizin daha mutlu, daha huzurlu ve güvenli günler yaşayacağına olan inancımız tamdır. Toplumsal sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının yeni yılda da hakim olması en büyük dileğimdir.

2020 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün güzelliklerine ve imkanlarına sahip olan Erzurum'umuzu layık olduğu seviyeye taşımak için her türlü fedakarlığı göstererek çok çalışmak en önemli görevimiz ve en büyük hedefimizdir.

Ayrıca Hakkın galip geldiği, batılın zail olduğu, putların yıkılarak yerini İslam'ın nuruna bıraktığı Mekke'nin fethinin yıl dönümünü de candan kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bu vesile ile Erzurum'da yaşayan bütün hemşerilerimin, tüm dava arkadaşlarımın, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarının yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." - ERZURUM

Erzurum, Karataş, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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