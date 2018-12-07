07 Aralık 2018, 15:18
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Başkan Kartal: Hak Etmiyoruz

Başkan Kartal: Hak Etmiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, hak etmedikleri bir konumda olduklarını, sarı-kırmızılı takımla oynayacakları maçtan iyi bir sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde bir türlü çıkış  yakalayamadıklarını ve beklentilerin çok uzağında kaldıklarını vurguladı.
Oyun olarak çok fazla eksiklerinin olmadığına değinen Kartal,  "Maalesef küçük ayrıntılar kaybettiğimiz maçlarda etkili oldu. Özellikle  Başakşehir maçında verilmeyen penaltı, Sivasspor maçında ise yediğimiz golde  rakibimizin hem faulü hem de topa elle mücadelesi vardı. Ankaragücü maçında ise  kazandığımız penaltıyı gole çeviremeyince sahadan beraberlikle ayrıldık. Ufak  ayrıntılar sonucu etkiliyor. Bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. Artık iyi oyunu  sonuca yansıtmak zorundayız." diye konuştu.
Başkan Kartal, İstanbul'da önemli bir rakibe karşı oynayacaklarının  altını çizerek, "Galatasaray maçının zorluk derecesini biliyoruz ama bir an önce  kendimize gelmeliyiz. Toparlanıp ilk yarıda kalan üç maçta iyi puanlar toplayıp  devreye moralli girmek istiyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi  takımlara karşı ufak ayrıntılar ve bireysel hatalar sonucu belirliyor. İnşallah  Galatasaray karşısında bireysel hatalardan uzak bir doksan dakika çıkarırız."  ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sakat ve cezalı oyuncularını aramayacağını anlatan  Hasan Kartal, "Galatasaray gibi takımların kadro derinliği çok fazla. Çok  kaliteli bir kadroya karşı oynayacağız. Galatasaray'da eksik oyuncu olmaz.  Galatasaray'daki oyuncuların yokluğu bize bir avantaj sağlamaz. Bu bilinçle maça  hazırlandık." değerlendirmesini yaptı.
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