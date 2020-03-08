Başkan Kartoğlu'ndan 8 Mart'a özel video
Başkan Kartoğlu'ndan 8 Mart'a özel video Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel videolu kadınlar günü mesajı yayımladı.
08.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:14
Başkan Kartoğlu'ndan 8 Mart'a özel video
İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel videolu kadınlar günü mesajı yayımladı. Başkan Kartoğlu'nun tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, özellikle kadın kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve izlenme sayısına ulaştı.Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan ayrımcılık içeren ifadelerin yerine doğru kelimelerin kullanılması gerektiğine dikkati çeken video çalışmasında Başakşehir Belediyesi personeli kadınlar rol aldı."Ayrımcılık dilde başlar!"Kartoğlu, "Bayan değil, kadın", "Bilim adamı değil bilim insanı", "Adamakıllı değil, doğru düzgün", "İş adamı değil iş insanı", "Sözünün eri değil, sözüne sadık" çağrısında bulunan beş kadının ardından, "Ayrımcılık dilde başlar! Kelimelerimizi değiştirelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel videolu kadınlar günü mesajı yayımladı. Başkan Kartoğlu'nun tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, özellikle kadın kullanıcılar tarafından takdirle karşılandı. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve izlenme sayısına ulaştı.Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan ayrımcılık içeren ifadelerin yerine doğru kelimelerin kullanılması gerektiğine dikkati çeken video çalışmasında Başakşehir Belediyesi personeli kadınlar rol aldı."Ayrımcılık dilde başlar!"Kartoğlu, "Bayan değil, kadın", "Bilim adamı değil bilim insanı", "Adamakıllı değil, doğru düzgün", "İş adamı değil iş insanı", "Sözünün eri değil, sözüne sadık" çağrısında bulunan beş kadının ardından, "Ayrımcılık dilde başlar! Kelimelerimizi değiştirelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başkan Kartoğlu'ndan 8 Mart'a özel video
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Başakşehir, 8 Mart, Genel
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