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Başkan Kartoğlu'ndan dijital okuma çağrısı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 30 Mart-5 Nisan Kütüphane Haftası vesilesiyle yayınladığı videoda Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin dijital kütüphanesinden yararlanma çağrısında bulundu.

30.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:18
Başkan Kartoğlu'ndan dijital okuma çağrısı
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 30 Mart-5 Nisan Kütüphane Haftası vesilesiyle yayınladığı videoda Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin dijital kütüphanesinden yararlanma çağrısında bulundu. Başkan Kartoğlu, "Belki şimdilik kütüphanelere gidemiyoruz ama Türkiye'nin en büyüğü olan Başakşehir Millet Kıraathanemizin dijital kitaplığında okunmayı bekleyen binlerce kitap var" dedi.

Yeni tip korona virüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yapılıyor.

Salgının yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında "Hayat Eve Sığar" sloganıyla başlatılan "Evde Kal" günlerinde her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem dünyadan hem de Türkiye'den online kütüphane ve arşivler kitapseverlerin kullanımına açıldı.

Kültür sanat dünyasında da durma aşamasına gelen etkinliklere evden ulaşılabilmesi için yeni yollara başvuruluyor. Bu kapsamda her türlü bilgi ve kaynağa ulaşmak adına hem dünyadan hem de Türkiye'den online kütüphane ve arşivler kitapseverlerin kullanımına sunuluyor.

E-kitaplar ücretsiz olarak okunabilecek

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin uzaktan erişime açık "www.basaksehirmilletkiraathanesi.com" dijital kütüphanesinde, yaklaşık 22 bin kitap ve farklı türde yazılı kaynak üyelere açık, ücretsiz ve tam metin olarak erişime sunuldu.

"Dijital kütüphane bir tık uzakta"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yaklaşık 22 bin e-kitabın bulunduğu Başakşehir Millet Kıraathanesi dijital kütüphanesinin bir tık uzakta olduğunu belirterek, "Sevgili komşularım. Evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde en iyi dostlarımız kitaplar. Evet, belki şimdilik kütüphanelere gidemiyoruz ama Türkiye'nin en büyüğü olan Başakşehir Millet Kıraathanemizin dijital kitaplığında okunmayı bekleyen binlerce kitap var. Sizler de evlerinizden Millet Kıraathanemizin dijital kitaplığına girip bu yayınlara ulaşabilirsiniz. Milletimize kitap okumayı sevdiren tüm kütüphane çalışanlarımızın Kütüphane Haftası kutlu olsun. Unutmayalım; milletleri ilerleten ve yükselten, zengin kitaplıklardır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kütüphane Haftası, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel
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