Haberler » Güncel » Başkan Kassanov'dan taziye mesajı - Haber

Başkan Kassanov'dan taziye mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden yolcular için taziye mesajı yayımladı.

27.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:28 Başkan Kassanov'dan taziye mesajı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan 'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden yolcular için taziye mesajı yayımladı.

DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov, Kazakistan'ın kentinde içinde 95 yolcu ve 5 mürettebatın olduğu bir uçağın kalkış sırasında düştüğü kazayla ilgili olarak taziye mesajı yayımladı. Kassanov mesajında, "Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait uçağın düştüğü belirtildiği, ön belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybettiğini, 22'si ağır 66 kişi ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin yerleri nur, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ahıska Türkleri, Kazakistan, Almatı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:51   Bozdağ, beyaza büründü - Haber
18:50   Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Haber
18:50   Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Haber
18:49   Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Haber
18:45   ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 18:53:17