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Başkan Kassanov: "İkinci facia acımızı katladı"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ile geçmiş olsun mesajı yayımladı.

06.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:00Başkan Kassanov:
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Van- yolunda düşen çığ nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye ile geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Başkan Kassanov mesajında, "Van'ın Bahçesaray ilçesinde peş peşe gerçekleşen çığ faciasında hayatını kaybeden askerlerimize, güvenlik korucularımıza ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar dilerken Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Ahıska Türkleri, Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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