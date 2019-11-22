Haberler » Güncel » Başkan Kavakligil'den polis ve jandarmaya ziyaret - Haber

Başkan Kavakligil'den polis ve jandarmaya ziyaret

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, polis ve jandarmaya ziyaretlerde bulundu.

22.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:41Başkan Kavakligil'den polis ve jandarmaya ziyaret
Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, polis ve jandarmaya ziyaretlerde bulundu.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, geçtiğimiz hafta Tosya İlçe Emniyet Müdürü olarak görevine başlayan Selahattin 'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Başkan Kavaklıgil'le bir süre sohbet etti. Başkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman'a yeni görevinde başarılar dileyerek Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı.

Başkan Kavaklıgil daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret eden Başkan Kavaklıgil bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ütğm. Akgül teşekkür etti. Fotoğraf çekimi ile sona eren ziyaretlerde Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e; Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İl Genel Meclisi Üyesi Cihan Çetin, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Atıcı ve Tekin Süzük eşlik etti. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Batman, Tosya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:38 KADEM'den kadına yönelik şiddete karşı kamu spotu
19:38 Torpidosunda uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı
19:37 Tel Abyad'da şehitler için mevlit okutuldu, kan davalı aşiretler barıştırıldı
19:37 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda ölen Filistinlinin naaşı toprağa verildi
19:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayındır'a müjde
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
09:31 Yunan polisinin ağzına Türk Lirası sokup denize attığı göçmen kıza Türkiye sahip çıktı
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
22.11.2019 19:38:16